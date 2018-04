12 duiven gestolen: 25.000 euro schade DRIEVOUDIG BELGISCH KAMPIOEN KRIJGT DIEVEN OVER DE VLOER WOUTER DEMUYNCK

17 april 2018

02u53 0 Herselt In de nacht van zaterdag op zondag zijn dieven met 12 van de 20 kweekduiven van duivenmelker Henri Menten (79) aan de haal gegaan. De waarde van de duiven moet volgens Henri, die al drie keer Belgisch kampioen werd, op zo'n 25.000 euro geschat worden.

Henri woont aan de Provinciebaan in Herselt en was zaterdagavond nog een kijkje gaan nemen in zijn duiventil. Zondagochtend zag hij dat een flink deel van zijn kweekduiven verdwenen was. Liefst 12 van de 20 kweekduiven waren gestolen, de 29 jonge duiven van Henri waren er wel nog allemaal. "De dader of daders zijn langs achteren over de omheining gekropen. Daar ligt een groot veld en langs daar geraakten ze tot aan onze omheining. Het moetennog fitte kerels geweest zijn, want zo makkelijk geraak je daar niet over", vertelt Henri. "In de grond zie je nog de voetafdrukken die zo diep zijn dat ze enkel konden gemaakt worden na een sprong van de omheining. Ik weet niet of het om één of meerdere daders gaat. Ik heb maar één voetspoor gezien."





De twaalf duiven die gestolen werden zijn allemaal kweekduiven. Ze werden vroeger ingezet bij wedstrijden, maar dienen nu om prijsduiven te kweken. Volgens Henri is het geen makkelijke opgave om de waarde van de duiven in te schatten. "Dat varieert enorm. Ik schat dat die twaalf duiven samen zo'n 25.000 euro waard zijn, maar ik heb bijvoorbeeld ook al één duif voor dat bedrag verkocht."





Bekendheid

Ondanks de financiële aderlating tilt Henri echter niet al te zwaar aan het voorval. "Ik ben er niet enorm door aangedaan, er zijn ergere dingen in het leven. Het gaat in elk geval geen impact op mijn hobby hebben, ik doe gewoon voort."





Henri draait al tientallen jaren mee in de wereld van de duivensport. Sinds 1974 heeft hij zijn eigen duiventil, nadat hij eerst tien jaar met zijn nonkel had samengespeeld. Intussen kan Henri erg mooie adelbrieven voorleggen. Hij werd al drie keer Belgisch kampioen, waarvan de laatste keer in 2014, en belandt zowat elk jaar bij de eerste vijftien tijdens het kampioenschap. Daarnaast nam hij verschillende keren deel aan de Olympiade, zoals in Zuid-Afrika (2001), Polen (2011) en Hongarije (2015). "Of die bekendheid aan de diefstal gelinkt kan worden? Misschien wel. Het is geen voordeel. Dat nieuws komt overal op het internet en zo terecht."





Money, money, money

Het is de eerste keer dat er bij Henri duiven worden gestolen. "Misschien dat ik nu wel extra sloten zal hangen, maar ik vraag me af of dat iets zal oplossen. Als ze een tang meenemen, dan breken ze die sloten gewoon open. Het grootste probleem is vooral dat er tegenwoordig te veel geld met duivensport gemoeid is."