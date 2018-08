10de editie Gitannekesfoor is ook laatste MUZIEK- EN CIRCUSFESTVAL "TE GROOT GEWORDEN" VOOR VRIJWILLIGERS WOUTER DEMUYNCK

23 augustus 2018

02u37 0 Herselt De tiende editie van

muziek- en circusfestival Gitannekesfoor, die van 30 augustus tot en met 2 september zo'n 7.000 bezoekers naar Blauberg lokt, is mogelijk ook de laatste.





Volgend jaar gaat het festival al zeker niet door. "We hebben





minimaal vijf halftijdse mangagers nodig", legt hoofdcoördinator





Willem Willems uit.





De geschiedenis van de Gitannekesfoor gaat terug tot de zomer van 2008. De vrijwilligers van de Kerstkroeg in Herselt werden toen bedankt voor hun inzet met een 'Gipsy-party', een bedankfeest georganiseerd door zo'n twaalf mensen voor een 150-tal genodigden. Het feest sloeg echter zo aan dat het de aanzet was naar de eerste editie in 2009.





Sindsdien is het een jaarlijks festival, dat helemaal uit zijn voegen is gebarst. Nu lokt het festival, georganiseerd door een 600-tal vrijwilligers, zo'n 7.000 mensen naar de festivalweide in Blauberg. "Het is niet langer houdbaar", klinkt het bij hoofdcoördinator Willem Willems. "We zijn begonnen met een hele hoop vrijwilligers, maar op een bepaalde hoogte kom je in de categorie dat je ook wat management nodig hebt. Er zijn nu enkele zelfstandigen die een deel van hun job opgeven om hun tijd daar in te steken. Al die vrijwilligers aansturen en motiveren - eigenlijk is dat een echte job. Bovendien zijn we ook een festival zonder sponsoring en subsidies."





Hoogtepunt

De organisatoren willen nu liever op een hoogtepunt stoppen dan dood te bloeden. De vzw Gitannekesfoor is wel van plan om in 2019 nog iets te organiseren, al kan daar nog niets over bekendgemaakt worden. Een elfde editie van Gitannekesfoor kan er ooit nog wel komen, maar dan moeten er oplossingen worden gevonden voor de problemen.





Alternatieve sponsoring

"We hebben zeker vijf mensen nodig die zich halftijds bezighouden met het management", vervolgt Willems. "Daarnaast zijn we op zoek naar meer alternatieve sponsoring, namelijk bedrijven die ons willen sponsoren maar waarvoor op het festival geen reclame moet gemaakt worden. Op Gitannekesfoor zie je geen enkele slogan of sponsorstandje - dat creëert een heel unieke sfeer. We zullen ook met andere organisaties moeten samenwerken. Wanneer het festival zou kunnen terugkomen, kan ik niet zeggen. Het hangt ervan af wat er uit de bus komt."





Dat de tiende editie een feesteditie wordt, staat wel al vast. Zo is er een extra, gratis festivaldag op donderdag en tekent Guido Belcanto present op zondag. "We hebben dit jaar de strafste line-up tot nu toe", zegt Willems. "Daarnaast hebben we dit jaar twee volwaardige circuspodia - zowel binnen als buiten." Traditiegetrouw heeft het team kinderanimatie weer een nieuwe sprookjeswereld bedacht voor de allerkleinsten. Kinderen onder 12 jaar mogen gratis binnen.