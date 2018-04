1.500 dansers op Vlaams kampioenschap in de Mixx 30 april 2018

Afgelopen weekend vond het Vlaams kampioenschap jazzdans, modern, showdance en disco plaats in Vrijetijdscentrum de Mixx. Dansstudio Bouger organiseerde het evenement in samenwerking met Danssport Vlaanderen. Het Vlaams kampioenschap jazzdans, modern en showdance lokte zaterdag 437 dansers naar de Mixx.





Voor het Vlaams kampioenschap disco was de opkomst nog indrukwekkender met liefst 1.063 dansers.





Bij de uitreikingen waren er prijzen voor de verschillende categorieën: solo's, duo's, smallgroups en de dansgroepen. (WDH)