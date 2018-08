"Zomaar stuk bouwgrond kwijt" DIRK OVERWEEGT JURIDISCHE STAPPEN NA BESLISSING GEMEENTE WOUTER DEMUYNCK

31 augustus 2018

02u37 0 Herselt Dirk Timmerman is niet te spreken over het

nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)





dat onlangs door de gemeente werd goedgekeurd. Zijn tuin is geen bouwgrond meer, tenzij voor een bijgebouw. Daardoor verliest hij 100 à150.000 euro. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Kathleen Helsen heeft het RUP niets veranderd.





Het RUP werd al op de gemeenteraad van 25 juni, zo'n twee maanden geleden, goedgekeurd. Het ontwerp is enkele bewoners van Dorp, onder wie Dirk Timmerman, een doorn in het oog. Onder meer tussen Dorp en Achter de Hoven is er een niet te bebouwen zone. De tuin van Dirk ligt daarin.





"Aan de kant van Achter de Hoven mochten we volgens onze notaris onbeperkt bouwen", vertelt Dirk. "Nu zou dat opeens niet meer mogen. De gemeente zegt dat dat vroeger ook niet mocht, maar onze notaris betwist dat. Van de gemeente mag een bijgebouw achteraan wel, maar volgens de notaris wordt er juridisch niet eens een onderscheid gemaakt tussen hoofd- en bijgebouw. We hebben recht op een schadevergoeding (normaal zo'n 80% van de waarde). We zijn niet van plan om daar te bouwen, maar onze erfgenamen misschien wel. We bekijken nog of we juridische stappen zetten."





Extra onderzoek beloofd

Negen bewoners van Dorp dienden tijdens het openbaar onderzoek een bezwaarschrift in. "Daarna hebben we niets meer vernomen. Het gebeurt allemaal achter onze rug."





Ook Vincent Boulanger, lijsttrekker van sp.a en buurman van Dirk, vindt de communicatie gebrekkig. Volgens hem had schepen Kathleen Helsen beloofd dit nader te onderzoeken en terug te koppelen naar de bewoners. "Toen we dit in maart aankaartten bij de schepen, was ze begripvol en beloofde ze extra onderzoek, maar daar is niets van in huis gekomen."





Volgens schepen Kathleen Helsen is het nooit mogelijk geweest om in die zone een hoofdgebouw te zetten. "In het verleden werd die vraag meermaals gesteld en we hebben dat altijd geweigerd. Het is volledig ingekleurd als woonzone, maar in de meeste gevallen mag je die nooit volledig gebruiken om te bebouwen. Twee eigenaars zijn er ooit in geslaagd om in beroep een vergunning te krijgen, maar de gemeente zelf heeft nooit een vergunning afgeleverd."





De niet te bebouwen zone is volgens Helsen vooral bedoeld om de handelskern te versterken. "Zo krijgen de handelszaken op Dorp alle ruimte om achteraan uit te breiden."





Daarnaast vindt Helsen dat de gemeente correct heeft gecommuniceerd. "Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, red.) oordeelde dat de bezwaren niet terecht waren en wij zijn daarin gevolgd. Er waren infomomenten en in ons infoblad stond dat het goedgekeurd was. Tegen Vincent heb ik gezegd dat ik bereid ben om met de mensen rond tafel te zitten, maar het openbaar onderzoek is correct verlopen."