"Verbondenheid groeit na elke repetitie" 500 INWONERS BRENGEN SAMEN TOTAALSPEKTAKEL ROND WOI WOUTER DEMUYNCK

16 april 2018

02u40 0 Herselt Maar liefst 500 inwoners uit Herselt brengen in het weekend van 18, 19 en 20 mei het totaalspektakel 'Ten Velde' rond de Eerste Wereldoorlog. Daarbij staat het boerenleven van vroeger centraal. "Nieuwe inwoners kregen moeilijk toegang tot het traditionele verenigingsleven, dus schakelden we cultuur in als bindingsmiddel", zegt schepen Kathleen Helsen (CD&V).

Voor het evenement zal het veld aan de Drie Eikenstraat omgetoverd worden tot een magische plek. Er is niet enkel een totaalspektakel, vooraf kan je op het belevingsveld genieten van een expo over Wereldoorlog I, oude ambachten leren kennen of meedoen aan een wedstrijd zeeltrekken. "Het idee is zo'n 5 jaar geleden ontstaan", vertelt schepen van cultuur Kathleen Helsen (CD&V). "Heel wat nieuwe inwoners kregen moeilijk toegang tot het traditionele verenigingsleven. Voor hen was het moeilijk om verbonden te raken met onze inwoners. Cultuur is een krachtig middel om mensen te verbinden, dus zijn we beginnen praten met de verenigingen en de inwoners. Aanvankelijk zou het al in 2017 plaatsvinden, maar het leek ons leuk om iets over WO I te doen. Dan was 2018, 100 jaar na het einde van de oorlog, gepaster."





Eigen teelt

Maar liefst 500 inwoners, van wie 300 op het podium zullen schitteren, uit Herselt of omstreken zullen meewerken. Ook zowat het hele verenigingsleven verleent zijn medewerking. "We hebben er bewust voor gekozen enkel met amateurs te werken. Enkel de begeleiding bestaat uit professionals. Met het spektakel willen we de identiteit van onze mensen centraal stellen, maar ook de eigenheid van de streek", vervolgt Helsen. "Daarom bieden we voor het spektakel een lekkere maaltijd aan met producten van eigen teelt en kweek. 'Ten Velde' toont Herselt puur, want het hele spektakel gaat tot het diepste van onze wortels."





Stefan Perceval, artistiek directeur van theatergezelschap HETGEVOLG, leidt samen met Tijl Corremans, drijvende kracht van LEERZINGEN en Robine Vleugels, artistiek verantwoordelijke van Bouger, alles in goede banen. "We maken de brug tussen het leven vroeger en het leven nu. Is er veel veranderd in wat mensen verlangen, in hun kijk op de wereld rondom hen, in de strijd van het leven? De toeschouwers zullen een beeld te zien krijgen van hoe het vroeger was en tegelijk een getuigenis beleven van nu", vertelt Perceval. "En of cultuur verbindt. De warmte van deze gemeenschap neemt bij elke repetitie toe."





Een ticket voor het cultuurspektakel kost 15 euro (6 euro voor kinderen tot 12 jaar), wie enkel aan tafel schuift voor de maaltijd betaalt ook 15 euro (kinderen 7 euro). Een combiticket kost 25 euro (kinderen 10 euro). Tickets en info: cultuur@herselt.be of 014/53.90.56.