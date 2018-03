"Vanuit Brugge komen ze hier feesten" DISCOTHEEK MILLENNIUM VIERT DIT WEEKEND 19DE VERJAARDAG WOUTER DEMUYNCK

17 maart 2018

02u37 0 Herselt Discotheek Millennium op de Provinciebaan is 19 jaar open dat wordt dit weekend uitgebreid gevierd. In tijden van sneuvelende discotheken slaagt Millennium er nog steeds in om overeind te blijven en wist het de voorbije jaren zelfs meer volk dan gewoonlijk te lokken. "Er zijn zelfs klanten die speciaal vanuit Brugge naar hier komen om te feesten", vertelt uitbater Patrick Wouters.

Patrick Wouters (46) opende samen met zijn vrouw discotheek Millennium op 26 maart 1999, nadat hij een jaar eerder dancing De Purperen Hei had overgenomen. Daarmee keerde Patrick terug naar zijn heimat, want de dancing was nog in handen geweest van zijn vader. 19 jaar later is Millennium nog steeds een bloeiende discotheek die klanten uit heel Vlaanderen aantrekt. Hun geheim? "We hebben steeds aan onze waardes vastgehouden. Bij ons wordt er bijvoorbeeld steeds commerciële muziek gespeeld. Je kan niet voor iedereen goed doen, maar zo komt toch bijna iedereen aan zijn trekken", vertelt Patrick, die zelf steeds als dj in zijn discotheek draait en vroeger zelfs heeft deelgenomen aan het Belgisch kampioenschap.





"Onze andere kracht is onze laagdrempeligheid. De inkom is gratis. Je moet per jaar enkel een ledenkaart, die drie euro kost, kopen. De mensen weten dus dat ze op elk tijdstip nog kunnen komen feesten, want het zit sowieso nog vol. Om 1 of 2 uur 's nachts komt er nog geregeld volk binnen door die gratis inkom."





Harry Styles

Dat discotheek Millennium een stevige reputatie heeft opgebouwd, blijkt uit de verre verplaatsingen die klanten soms afleggen. "Er zijn zelfs klanten uit West-Vlaanderen. Je houdt het niet voor mogelijk vanwaar ze allemaal komen. Onlangs hadden we een klant uit Zaventem die al voor de 1.000ste keer was komen feesten, daarvoor moest die elk weekend 4 uur rijden."





Een discotheek draaiende houden is nochtans geen evidente zaak. Doorheen de jaren heeft Patrick de uitgaanscultuur hard zien veranderen. "De jeugd gaat niet meer weg. Men zit op sociale media of er wordt thuis gevierd. Als een Harry Styles naar het Sportpaleis komt - daarvoor sparen ze wél, want je kan het delen op sociale media. Discotheken hebben nog wel een toekomst, maar enkel de sterkste zullen overleven. Wij hebben intussen geen concurrentie meer van discotheken. Voor vrijgezellenavonden of verjaardagsfeestjes is er hier maar één plek en dat is de Millennium. Club Reflex (dat in september heropent, red.) is altijd gericht geweest op een andere leeftijdscategorie. Onze gemiddelde leeftijd is 28 jaar, in Club Reflex is dat 18 jaar."





Elk weekend zakken nog zo'n 1.500 à 2.000 feestvierders naar de discotheek af. Dat is meer dan de voorbije jaren, maar toch boekt de discotheek niet meer winst.





"De kosten zijn hoger geworden, vooral door Sabam en nieuwe regels van de overheid. Zo moet de security nu van een gespecialiseerde firma komen en dat is een pak duurder. Als je dan wat minder volk trekt, dan moet je sluiten."





Drag queens

Gisteren werd de 19de verjaardag al uitgebreid gevierd en dat wordt vanavond nog eens overgedaan. Er zijn optredens van Dee Dee, La Luna en Patrick Onzia. Drag queens delen de hele avond feestgadgets uit. De inkom is helemaal gratis, de eerste 400 klanten worden bovendien getrakteerd op een glaasje bubbels.