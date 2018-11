“Om half zeven ‘s ochtends al mijn eerste klant” Wouter Demuynck

23 november 2018

18u26 0 Herselt 89 is ze, maar cafébazin Yvonne Verlinden denkt nog lang niet aan ophouden. Haar café De Nachtegaal in Ramsel (Herselt) houdt ze op de huidige locatie al 65 jaar open, in totaal is ze reeds 68 jaar cafébazin. “Ik blijf het doen zolang ik kan, want anders zit ik alleen en kan ik niet met de kaarten spelen”, lacht ze.

Yvonne Verlinden kreeg het caféleven met de papfles mee. Toen ze vier jaar was, hadden haar ouders een café in Beerzel, een deelgemeente van Putte. Vanaf haar zestiende ging ze niet meer naar school en hielp ze mee in het café, dat ook zaken als meststoffen en kolen verkocht. Naast café houden deden haar ouders immers ook aan landbouw. In 1950 nam Yvonne café De Nachtegaal - zo genoemd omdat tegenover het café een bos met veel nachtegalen gelegen was - in Ramsel over van een oudere vrouw. Drie jaar later kocht ze iets verderop aan de Begijnendijksesteenweg een stuk grond om er een eigen huis en café te bouwen.

Na 65 jaar café houden denkt Yvonne nog lang niet aan ophouden. “De mensen komen om eens te kaarten, te babbelen en onder elkaar te zijn. Ik vind het nog steeds plezant. Er zijn al wel eens woorden gevallen, maar nog nooit is hier ruzie geweest. Mijn klanten zijn heel fatsoenlijke mensen”, zegt Yvonne. “En zolang ik het kan volhouden, blijf ik het doen. Wat moet ik anders doen? Als ik naar een rusthuis ga, zit ik daar ook maar. En als ik alleen zit, kan ik niet met de kaarten spelen! Ik word gelukkig wel goed geholpen door de mensen hier.” De kranige Yvonne houdt bovendien haar café nog elke dag van ‘s morgens tot ‘s avonds open. “Om 6.30 uur ben ik al aan het kuisen in het café. Vaak heb ik dan al een eerste klant die zijn krant komt lezen of iets komt drinken. ‘s Avonds maak ik het nu al wel wat minder laat. Meestal sluit ik rond 22.30 uur.”

Op bijna 70 jaar tijd heeft Yvonne het caféleven danig zien veranderen. “Vroeger waren er in heel Ramsel misschien wel twintig cafés, nu schiet er nog een drietal over. De mentaliteit is veranderd. Tijdens de kermis ging men vroeger van het ene naar het andere café, nu betekent kermis niet veel meer. Tijdens de Potjèrkruiwagenkoers komt er wel nog altijd geweldig veel volk. Vroeger stond de muziek op en werd er gedanst, maar dat is nu ook voorbij. Jonge mensen zie ik ook minder vaak, maar dat is natuurlijk normaal. Wel komt er nog steeds volk van wat verder weg. Er zaten hier eens klanten uit Herentals die schrokken dat Duvel maar twee euro kostte. Ze waren erg tevreden en zeiden dat ze gingen terugkomen”, lacht Yvonne, die ook zeker haar mannetje kan staan. Zo’n tien jaar geleden jaagde ze eigenhandig een inbreker weg. “Ik stak mijn geweer door de deur en hij ging lopen. Dat is mijn geluk: ik heb nooit schrik gehad, al zou ik niet weten hoe dat komt.”

Dat Yvonne al 65 jaar café houdt is bovendien niet het enige jubileum. Op zaterdag 8 december wordt de 60ste verjaardag van de spaarkas van het café gevierd. “Het menu ga ik nog niet verklappen, maar het zal heel lekker zijn. Voor het feest heeft nog nooit iemand een cent moeten betalen. Ik hoop dat het nog vele jaren kan voortgaan.”