"Mijn eerste taak: luisteren naar onze inwoners" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Wouter Demuynck

05 januari 2019

14u40 0 Herselt Herselt krijgt met Peter Keymeulen (N-VA) vanaf januari een nieuwe burgemeester. Zijn partij ging na de verkiezingen in zee met lokale partij Mensen Met Mensen (MMM). De eerste maanden wil Keymeulen vooral luisteren naar zijn burgers.

Peter Keymeulen verhuisde zo’n 11 jaar geleden van het Oost-Vlaamse Erpe-Mere naar Herselt. Samen met zijn vrouw Karolien en kinderen Lucas (15), Ana-Julia (13) en Victor (7) woont hij in Limberg. Hij heeft twee diploma’s op zak: een bachelor in marketing en een bachelor in niet-commercieel management. Momenteel is hij werkzaam als vennoot in een verzekeringskantoor. “Of er vanaf januari veel gaat veranderen in ons gezin? Ik denk het niet. Ik ben politiek actief geworden kort nadat ik getrouwd was. Mijn kinderen hebben dus nooit anders geweten dat ik buiten de klassieke werkuren nog actief was in de politiek. Op dat vlak verandert er eigenlijk niets. Ik ga wel fulltime burgemeester worden, waardoor ik de werkuren bij mijn huidige job tot een minimum zal moeten beperken.”

Bewondering voor De Wever

In eerste instantie wil de nieuwe burgervader vooral contact opzoeken met zijn inwoners. “De eerste maanden is het onze prioriteit om veel te luisteren naar en te praten met de burgers en de administratie. Dat wordt onze eerste opdracht.” Keymeulen richtte in 2011 samen met Luc T’Syen de N-VA-afdeling in Herselt op. De inspiratie om zich zo’n 15 jaar geleden bij N-VA aan te sluiten, vond hij bij Geert Bourgeois. “Hij is dan ook ‘the founding father’ van de partij. Daarnaast heb ik veel bewondering voor het inzicht van Bart De Wever. Die man is echt niet voor zichzelf bezig, maar zet zich ongelooflijk hard in voor de andere mensen.”