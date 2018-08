"Mijn bouwgrond? Die is nu waardeloos" EIGENAAR AFGEBRANDE WONING VERSTRIKT IN KAFKAÏAANSE WETGEVING WOUTER DEMUYNCK

17 augustus 2018

02u33 0 Herselt Ronny Coremans zit met de handen in het haar. Op de plek waar in februari 2017 zijn woning afbrandde, wil hij opnieuw bouwen. De Vlaamse wetgeving stelt echter dat de zonevreemde woning daadwerkelijk bewoond moet zijn geweest in het voorafgaande jaar. Dat was ook het geval, alleen niet officieel.

De woning van Ronny Coremans aan de Mottaart brandde volledig uit op 18 februari 2017. Op dat moment woonde hij zelf in Aarschot. Twintig vierkante meter van de woning in Herselt verhuurde hij aan een vrouw die dringend op zoek was naar een ruimte voor haar massagepraktijk. "Maar ze maakte ook gebruik van de gemeenschappelijke delen", vertelt Ronny Coremans. "Ze kookte er, deed er de was, douchte er... ze was er van 's morgens tot 's avonds. Blijven slapen deed ze er meestal niet, aangezien haar vriend iets verderop woonde."





Niet gedomicilieerd

De vrouw was echter niet officieel gedomicilieerd en daar knelt net het schoentje voor de Vlaamse wetgeving. De woning was in agrarisch gebied gelegen en was dus zonevreemd. Voor het herstel na een brand is er voor het (her)oprichten van een zonevreemde woning een vergunning nodig, met de voorwaarde dat de woning daadwerkelijk bewoond werd in het voorafgaande jaar. Volgens het bevolkingsregister was de woning slechts bewoond tot 24 september 2015. "De brand is ontstaan door een defect aan de droogkast - dat wil toch zeggen dat ze er vaak verbleef?", gaat Coremans verder. "Dat kan ik ook aantonen met waterfacturen en dergelijke. Bij de gemeente wist men mij ook te vertellen dat dat voldoende zou zijn. Daarna zijn de bouwplannen opgesteld, maar uiteindelijk bleek het toch een probleem te zijn dat er niemand gedomicilieerd was. Er zou te weinig aangetoond zijn dat er bewoning was."





De vrouw was niet gedomicilieerd omdat er volgens Ronny dan het risico was om huisvredebreuk te plegen. "Ik kwam er nog drie keer per week omdat mijn fietsen daar stonden. Ook de tuin kwam ik vaak onderhouden. Je weet nooit of er problemen optreden als er iemand anders gedomicilieerd is." Ronny was bovendien sowieso van plan om weer naar Herselt te verhuizen. "Nu wil ik er weer een eenvoudig huis laten optrekken. Maar de bouwgrond is nu waardeloos, terwijl ik schat dat die normaal toch een waarde van zo'n 100.000 euro heeft." Ook burgemeester Luc Peetermans (CD&V) liet weten dat hij het betreurt dat de vergunning geweigerd moest worden omwille van die regel. Ronny Coremans hoopt nu dat de bestendige deputatie, waar momenteel een beroepsprocedure loopt, alsnog een gunstig advies geeft.





Volgens Brigitte Borgmans, woordvoerder van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, kunnen facturen wel degelijk dienen om bewoning te bewijzen. "Over het specifieke geval in Herselt kunnen we ons niet uitspreken omdat we het dossier niet kennen en er mogelijk nog andere elementen meespelen. Een aanpassing van de wetgeving is dus niet aan de orde."