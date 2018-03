"Eindelijk niet meer op trappen skaten" TWINTIG JONGEREN TESTEN FONKELNIEUWE HALFPIPE EN PISTE UIT WOUTER DEMUYNCK

31 maart 2018

03u09 0 Herselt Skaters hebben sinds gisteren eindelijk hun eigen stekje in Herselt. Na jarenlang lobbywerk legde de gemeente een skatepark aan op het voorplein van Vrijetijdscentrum de Mixx. Een twintigtal jongeren 'dropte' maar wat graag voor het eerst van de ramp.

Herselste skaters moesten vroeger uitwijken naar parken in de omgeving zoals die in Westmeerbeek of Aarschot, maar daar is sinds gisteren verandering in gekomen. Met enige trots openden burgemeester Luc Peetermans, schepen van Jeugd Martine Peeters en schepen van Sport Ronny Korthout (allen CD&V) gisterennamiddag de piste voor de talrijk opgedaagde skaters.





"Dankzij de gemeentelijke werkhal en de schepenen hebben we er schone toestellen van gemaakt", speechte Peetermans. "We hopen dat de jongeren erop toezien dat deze plek veilig, proper en aangenaam blijft zodat dit een jongerenhoekje wordt zonder overlast." Enkele jonge skaters vroegen al lange tijd of de gemeente geen skatepiste kon voorzien voor de jeugd. Vorig werd beslist om op deze vraag in te gaan. "Die vraag gaat zelfs al 10 of 15 jaar mee. Vorig jaar is de puzzel in elkaar gevallen, onder meer doordat we zo'n zeven jaar geleden besloten om alles rond de Mixx te centraliseren", vertelt burgemeester Peetermans. "Een belangrijk voordeel is een zekere afstand van de woonbuurten."





In samenspraak

De toestellen werden gemaakt in de gemeentelijke werkhal, rekening houdend met de geldende veiligheidsnormen en de wensen van de lokale skaters. De gemeente schonk tevens extra aandacht aan maatregelen om het geluidsoverlast te beperken.





"We zijn met enkele skaters in overleg getreden - zij hebben veel inspraak gekregen in het ontwerp", vertelt Bart Aerts, ploegbaas logistiek van de werkhal. "Waar wij zelf nog voor gezorgd hebben, is om het geluid zoveel mogelijk te dempen. Dat hebben we gedaan door tussen de klinkers en het ijzer een laag rubber te voorzien." Blikvanger van de skatepiste is uiteraard de typische halfpipe. Momenteel wordt een hellend vlak nog verder afgewerkt. Het vlak zal over een deel van de trappen aan het voorplein worden gelegd.





Groter dan verwacht

Op de skatepiste waren er gisteren enkel maar glunderende gezichten te zien. "Het is zelfs nog groter geworden dan eerst in de plannen voorzien was", lacht Gérard Van den Eynde (17). "Uiteindelijk bleek er toch nog meer plek beschikbaar te zijn. We zijn heel tevreden hiermee, want vroeger moesten we vaak naar de parken in Westmeerbeek, Aarschot of Leuven gaan." Wilden de skaters toch in Herselt blijven, dan waren er immers weinig opties. "Dan moesten we skaten op de trappen aan de kerk of aan het voorplein hier - dat is nu gelukkig voorbij", vertelt Nick Deleu (17).