"Deze droogte is droomscenario" WIJNBOER JAN WILLEKENS HOOPT OP 30% MEER OOGST DAN VORIG JAAR WOUTER DEMUYNCK

11 juli 2018

02u30 0 Herselt De droogte zorgt niet voor kommer en kwel bij alle boeren. De wijnboeren varen net wel bij zulke droogte, zo ook bij wijnboer Jan Willekens van domein Ten Kapittelberg in Herselt. "Dit is een droomscenario, zeker nadat we vorig jaar 30% minder druiven hadden."

In april 2017 waren er nog strenge vriestemperaturen. De nachtvorst van dat voorjaar had voor bijna alle wijnboeren in de streek desastreuze gevolgen. Wijnboer Jan Willekens van domein Ten Kapittelberg, dat 14.000 druivelaars telt op twee hectare, oogstte toen 30% minder druiven, maar dit jaar vallen alle puzzelstukjes in elkaar. "Momenteel zit alles mee, het is een droomscenario", zegt Jan Willekens. "Ik wil niet vooruitlopen op de feiten en zeggen dat het sowieso een topoogst wordt, maar als je ziet wat er momenteel aan de druivelaars hangt... dat beeld liegt niet. Af en toe eens een geel blad, maar in het algemeen ziet het er mooi groen uit. Tot nu toe gaat alles perfect."





Dat een druivelaar niet onder de droogte lijdt, heeft te maken met de samenstelling van de plant. "Het voordeel aan een druivelaar is dat die met de wortels erg diep in de grond zit, tot wel vijf meter. In streken zoals de Zuiderkempen hebben we ijzerzandsteengrond en de plantjes halen daaruit hun vocht. Planten die nog maar net aangeplant zijn hebben het daarmee moeilijker, maar die hebben nog geen druiven en hebben dus nog niet zoveel vocht nodig", vervolgt Willekens.





Schimmels

Hoewel de vooruitzichten mooi zijn, kan het tij wel nog snel keren. "Als er binnenkort een warmteonweer met hagel komt, dan hebben we meteen een heel ander verhaal. Regen en vochtigheid zorgen voor schimmels - die witziekte verschijnt als een olievlek op het blad en zorgt ervoor dat de steeltjes van de druiven aangetast worden. Als je daar niet tegen optreedt, ook preventief, dan sterven die druiven af. Dit jaar hebben we daar nauwelijks last van."





Pas eind augustus kan er met zekerheid gezegd worden dat de oogst effectief goed zal zijn. "De afrijping zal voor begin augustus zijn, daarna is de nazomer nog van belang. Aangezien we twee weken voor op ons normale schema staan, vermoed ik dat we begin september kunnen oogsten. Het ziet er alvast veelbelovend uit: we gaan 30% meer dan vorig jaar halen als alles meezit. Dat is geen uitschieter, maar dus een 'normaal' jaar omdat het vorig jaar zo slecht was. Het is moeilijk om te voorspellen hoeveel liter dat gaat opleveren. In ideale omstandigheden zit je per hectare tussen de 6.000 en 8.000 liter wijn", besluit Jan Willekens.