“Blijf praten over je overleden kind” Hoe pik je als ouder de draad weer op na de dood van je zoon of dochter?

Boek ‘Anders Nabij’ biedt het antwoord Wouter Demuynck

27 november 2018

20u31 0 Herselt Hoe pik je als ouder de draad weer op als je je kind verliest? Dat is een van de vragen waar An Hooghe en Nils Van Uffelen uit Herselt met het boek ‘Anders Nabij’ een antwoord op willen geven. Van Uffelen verloor zelf een kind en wil met het boek ook een taboe doorbreken. “Ook over een kind dat er niet meer is, moet je blijven praten”, vinden ze.

Nils Van Uffelen (59) uit Ramsel (Herselt) verloor in 2007 zijn 16-jarige dochter Charlotte na hartfalen op vakantie in Griekenland. Nils, op dat moment bedrijfsleider, was vijf maanden niet in staat om te werken. Toch kon hij langzaam uit het dal kruipen met de hulp van een coach. “Ik moest eerst aanvaarden dat mijn dochter er niet meer was. Een tweede stap was om energie te steken in wat er wel nog was en zien wat ik daarmee kon doen”, vertelt Nils.

Verhalen

Die energie resulteerde twee jaar geleden in het idee om verhalen te bundelen van andere ouders die een kind verloren hebben. Nils had ondertussen Uitgeverij Charlotte opgericht als eerbetoon aan zijn dochter. Hij had ook regelmatig contact met rouwtherapeute An Hooghe en zij vond vijf ouders die hun verhaal wilden delen, waaronder ook Nils. Het resultaat was ‘Anders Nabij’, dat op 9 oktober gelanceerd werd. “De titel is al veelzeggend. Je overleden kind blijft nabij, maar het is anders. Je werk is nabij, maar het wordt anders. Ik was eerst bedrijfsleider, maar na de dood van Charlotte vond ik die cijfers van een bedrijf niet zinvol meer. Nu ben ik loopbaanbegeleider en dat vind ik wel zinvol, het geeft me energie. Ik kan allerlei soorten mensen verder helpen.”

Taboe

Voor Nils heeft het boek twee doelstellingen. “We willen onze ervaringen ter beschikking stellen van lotgenoten, zodat ook zij hun leven weer op de rails krijgen. Daarnaast willen we ook een taboe doorbreken. Bij een overlijden wordt in het begin over die persoon gesproken, maar daarna ebt dat weg. Waarom wordt er bijna nooit nog iets over je kind gezegd? Het is alsof het nooit bestaan heeft. Ik vind het leuk als iemand me vraagt wie Charlotte was. Dan vertel ik dat ze een spring-in-’t-veld was. Dat ze altijd goedgezind was en leefde tegen 200 kilometer per uur. Je kind verliezen is een tragedie, maar dat betekent niet dat je geen fijn leven meer kunt hebben.”

Vertalingen

Sinds de lancering kent het boek een enorme weerklank. Van ‘Anders Nabij’ zijn al 1.270 exemplaren verkocht, het boek is zelfs al toe aan een tweede druk. “Er komt veel respons omdat we een positief verhaal brengen. Dit boek gaat over het leven. We hebben al aanvragen gekregen om het boek in het Engels en het Frans te vertalen. Het is een overweldigend begin, maar nu is het zaak om verder te blijven werken aan het doorbreken van dat taboe.”

‘Anders Nabij’ kost 19,90 euro en is verkrijgbaar via de webshop van Uitgeverij Charlotte op www.uitgeverij-charlotte.be. De opbrengst gaat naar vzw Prinses Harte, dat ridder- en prinsessenpakketten ontwikkelt om het ziekenhuisverblijf van kinderen aangenamer te maken.