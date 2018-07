Woninginbraken spectaculair gedaald CAMERASCHILD, VEILIGHEIDSADVIES EN EXTRA POLITIE WERPEN VRUCHTEN AF TOM VIERENDEELS

12 juli 2018

02u46 1 Herne Het Pajottenland valt plots heel wat minder in de smaak bij dieven. Het aantal inbraken in onze regio in 2017 daalde met een gemiddelde van 42 procent. In Galmaarden is dat zelfs zestig procent.

De politiezone Pajottenland (Galmaarden-Bever-Gooik-Herne-Pepingen-Lennik) kan opnieuw uitpakken met een daling van het aantal woninginbraken op het grondgebied. Een jaarlijkse trend, en ook in Vlaanderen blijft het aantal inbraken dalen. Uitschieter is Galmaarden, waar het aantal feiten van 40 naar 16 daalde. Een vermindering met 60 procent. In Pepingen is er een daling van 54 procent en in Herne 50 procent. 'Slechtste' leerlingen van de klas zijn Bever, Lennik en Gooik met een respectievelijke daling van 42, 40 en 36 procent. Maar zelfs die laatst drie scoren beter dan het gemiddelde van 22 procent in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Opmerkelijk, want in 2014 had Herne nog nood aan een privébewakingsfirma om woninginbraken te helpen indijken. Het Pajottenland bleef maar kreunen onder golven van inbraken.





Verschillende maatregelen

Het spreekt voor zich dat korpschef Mark Hellinckx tevreden is over de cijfers die hij kon voorleggen. "Zulke sterke dalingen zijn niet het gevolg van een specifieke maatregel, maar een combinatie van verschillende zaken", vertelt hij. "Deels is het gebruik van de slimme camera's een sterke troef. Ondertussen zijn die zodanig ingeburgerd dat iedereen ze wel weet staan, ook mensen met slechte bedoelingen. De noordkant van onze zone, met name Lennik, is zo goed als dichtgetimmerd. In het zuiden moeten we de mazen van het net nog sluiten. Dat heb ik ook voorgesteld aan de zes gemeenteraden binnen de zone. Voor mij zijn er nog minstens vier posten nodig: in Bellingen, Herne, Bever en Galmaarden. Dat is het minimum en hebben we ook opgenomen in ons veiligheidsplan. Dankzij de camera's kunnen we bijvoorbeeld ook 41 procent van de ongevallen met vluchtmisdrijf ophelderen."





Maar ook de ophelderingsgraad van de inbraken ligt enorm hoog in de zone. Bij veertien procent van de inbraken kunnen de daders geïdentificeerd worden. "Enerzijds door de camera's, anderzijds omdat we inzetten op kwalitatieve vaststellingen en sporenopnames", zegt Hellinckx. "Zo komt het labo systematisch bij elke inbraak ter plaatse."





Preventie

Tot slot ziet Hellinckx nog twee oorzaken van de daling: "Enerzijds geven we heel veel preventief advies aan inwoners om hun woningen beter te beveiligen. Anderzijds werpt het vakantietoezicht vruchten af. Tot slot zetten we ook extra politieploegen in, waarvan er een telkens focust op inbraakgevoelige locaties."