Woning tijdelijk onbewoonbaar na slaapkamerbrand 31 augustus 2018

Een woning in de Markstraat is tijdelijk onbewoonbaar na een hevige slaapkamerbrand. Het was de bewoner zelf die donderdagochtend rond 5.20 uur de hulpdiensten verwittigde. Hij zou in slaap gevallen zijn in zijn bed met een sigaret in de hand, en werd wakker toen het matras in brand stond. De man had de reflex om onmiddellijk naar buiten te lopen. Ploegen uit de post Tollembeek van de zone Vlaams-Brabant West waren snel ter plaatse en konden de brand beperken tot een slaapkamer. Er kwam nadien ook bijstand van de brandweer uit Edingen. De man zelf weigerde in eerste instantie medische verzorging, maar toen hij zich na een tijdje onwel begon te voelen, werd hij toch overgebracht naar het ASZ in Geraardsbergen. Door de brandschade in de slaapkamer en de rookschade op de volledige verdieping is de woonst tijdelijk onbewoonbaar verklaard. Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) kwam ter plaatse om een oplossing voor het slachtoffer te zoeken. (TVP)