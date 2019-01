Wilfried Verkens benoemd tot erelid Vlaams-Brabantse afdeling Stefan Van de Weyer

08u33 0 Herne Op de jaarlijkse vergadering van Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant werd Wilfried Verkens van wielerclub De Smurfen Herfelingen benoemd tot erelid. Dit naar aanleiding van zijn jarenlange inzet.

Verkens (centraal) is al sportafgevaardigde voor zijn club sinds 1982 en kreeg recentelijk in de bondsgebouwen in Heverlee ondermeer een mooi diploma en daarenboven een Festinahorlogie van juwelier Wim Ruelens. Eerder mocht hij al de Trofee van Sportverdienste van Herfelingen in ontvangst nemen. De Smurfen Herfelingen werden ook gelauwerd voor hun vijfentwintigjarige bestaan.