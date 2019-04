Wie wordt de Bruegelbakker van 2019? Regionaal Landschap P&Z schrijft broodbakwedstrijd uit Michiel Elinckx

10 april 2019

14u53 0 Herne In mei gaat het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei op zoek naar de beste Bruegel-bakker van de streek. Bakkers mogen hun best Bruegelbrood voorschotelen aan een professionele jury. Op de Molendag zal het panel een definitieve winnaar kiezen.

2019 is het jaar van Bruegel: het Pajottenland viert de 450ste verjaardag van het overlijden van de beroemde schilder. Naast tal van culturele activiteiten komt het Regionaal Landschap P&Z met een opmerkelijke wedstrijd: de beste Bruegelbakker van 2019. Het concept is simpel: iedereen mag een zelfgemaakte Bruegelbrood bakken en meebrengen naar de Molendag. “Daar zal een professionele- en publieksjury de broden beoordelen”, zegt Leen Van de Weghe van Regionaal Landschap P&Z. “Naast de smaak willen we ook het verhaal rond het Bruegelbrood horen. Je kan het brood in iedere supermarkt vinden, maar een echt recept is er niet. Daarom heeft het Bruegelbrood misschien een andere betekenis voor iemand. Welke ingrediënten worden er gebruikt? Welke techniek passen ze toe? En hoe wordt het brood bruin gebakken? Dat zijn allemaal vragen waar een verhaal achter kan zitten.”

Zoektocht naar bakovens

Met deze broodbakwedstrijd wil P&Z Bruegels kunsten in geuren en kleuren omzetten. De winnaar van de wedstrijd krijgt een waardebon van 90 euro voor restaurant ‘La Source’ en natuurlijk de titel van ‘Bruegelbakker van 2019'. Toch eindigt met de wedstrijd het verhaal niet. P&Z doet eveneens een oproep naar bakoveneigenaars. “We willen een inventaris opstellen van het aantal bakovens in onze regio”, vertelt Van de Weghe. “In de zeven Pajotse gemeenten hebben we tot nu toe 90 bakovens, maar we denken dat er zeker vier keer meer ovens te vinden zijn. Daarom doen we deze warme oproep naar de inwoners toe. Laat ons weten hoe de oven eruitzien en welke verhalen er ronde de oven zijn. Als de bakoven geschikt is voor gemeenschappelijk gebruik, dan komen inwoners in aanmerking voor een financiële steun. De sociale functie van een bakoven speelt immers een grote rol in de selectie van de projecten.”

Inschrijving en info

Wie zich wil inschrijven voor de broodbakwedstrijd, kan dat door een mail te sturen voor 10 mei naar leen@pajot-zenne.be. Alle deelnemers moeten minstens twaalf jaar zijn. Daarnaast brengen kandidaten hun brood mee naar de stand van het Regionaal Landschap op de Molendag in de Heetveldemolen op 26 mei.