Werken spooroverweg Edingsesteenweg Michiel Elinckx

08 november 2018

14u29 0 Herne Spoorwegbeheerder Infrabel voert op 9 en 10 november dringend werken uit aan de spooroverweg van de Edingsesteenweg, ter hoogte van de Heyselstraat.

De werken kaderen in de verhoogde veiligheid rond het spoor- en wegverkeer op lijn 65-67. Hierdoor zal de overweg afgesloten zijn van vrijdag 9 november omstreeks 9 uur. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend 5 uur. Er wordt een omleiding voorzien in beide richtingen doorheen Edingen en Herne. Vrachtwagens die meer dan 3,5 ton wegen, worden omgeleid via Sint-Pieters-Kapelle, waar het zonaal tonnageverbod tijdelijk ingetrokken wordt. Omwonenden en nabijgelegen handelaars kregen een infobrief met meer uitleg. De omleidingsborden worden pas in de nacht van zaterdag op zondag verwijderd.