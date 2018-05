Werken op Edingsesteenweg 15 mei 2018

02u53 0 Herne Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert nog tot 4 juni onderhoudswerken uit op de Edingsesteenweg.

In een eerste fase wordt de huidige verharding van de rijweg aan de rotonde van Kokejane vervangen. Gelijk met deze werken zal er ook een nieuwe toplaag in asfalt aangelegd worden tussen de rotonde en huisnummer 53. In een tweede fase worden betonplaten vervangen over een afstand van vijftig meter, en dat tussen eetcafé d'Erfzonde en het kruispunt van de N285 en de Morrestraat. Deze werken worden uitgevoerd tussen 21 mei en 4 juni. Het verkeer zal in goede banen geleid worden door tijdelijke verkeerslichten.





Tijdens de werken aan de rotonde wordt ook een lokale omleiding ingevoerd via Van Cauwenberghelaan, Ninoofsesteenweg, Langestraat en Steenweg op Asse. Het verkeer komende van de Kokianestraat wordt omgeleid via Steenweg op Asse en de Brusselsesteenweg. (MEN)