Wegenwerken in Kapellestraat 31 maart 2018

In de Kapellestraat worden van 3 tot en met 30 april wegeniswerken uitgevoerd, meer bepaald tussen Liezebeekwijk en Kartuizerstraat. Tijdens een eerste fase, van 3 tot en met 6 april, worden de betonplaten hersteld. Dan wordt een parkeerverbod ingevoerd langs beide kanten. Ook zal er eenrichtingsverkeer ingevoerd worden richting Ekkelenbergstraat. In de tweede fase, waarbij de betonplaten moeten uitharden, kan er weer in beide richtingen gereden worden. (MEN)