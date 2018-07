Wegens technische panne geen stroom 23 juli 2018

Bewoners van Galmaarden, Herne en Gooik hebben het een uurtje zonder stroom moeten doen in de nacht van vrijdag op zaterdag, gelukkig hadden alleen echte nachtraven er een probleem mee.





Omstreeks 1 uur viel de stroom uit in grote delen van Galmaarden, Herne en Gooik. Volgens Infrax was dit door een technisch probleem in een stroomkabine in Herfelingen. Omdat deze panne een uurtje na middernacht plaatsvond, waren er slechts weining mensen die hier iets van gemerkt hebben. (MCT)