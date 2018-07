Waanzinnig Weekend maakt zich op voor feesteditie 13 juli 2018

Herfelingen maakt zich op voor een waanzinnig weekend. Het driedaagse feest blaast dit jaar 20 kaarsjes uit. Naast de feesteditie staan de Rode Duivels centraal.





Het Waanzinnig Weekend Herfelingen wordt vandaag op gang getrapt met een avondmountainbiketocht. Zaterdag is er een beachvolleytoernooi met zomerterras. Om 16 uur wordt de troostfinale van de Rode Duivels live uitgezonden op een groot scherm. 's Avonds is er een retrofuif met onder meer deejay Pat Krimson. Zondag wordt gestart met een misviering en autowijding. In de namiddag is er een barbecue en aansluitende schlageroptredens, met Willy Sommers, Laura Lynn en Yves Segers. Ook de WK-finale wordt live uitgezonden tijdens de activiteiten. Meer info en gedetailleerd uurschema staat op www.waanzinnigweekend.be. (MEN)