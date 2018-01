Vriendenclub Rol-Mopsen schenkt 11.000 euro aan KOTK 02u27 0 Foto Mozkito

Vriendenclub de Rol-Mopsen heeft een bedrag van 11.000 euro ingezameld voor Kom op tegen Kanker. Vorig jaar organiseerde de vereniging tal van activiteiten, waaronder een spinningmarathon en enkele fietstochten.





"Het was voor ons een moeilijk jaar", zegt Martine Ferdinand van de Rol-Mopsen. "Reni Thienpondt, een van de stichtsters van de vereniging, verloor afgelopen jaar de strijd tegen kanker. Maar we zetten voort en willen zoveel geld inzamelen voor de strijd tegen deze ziekte." Daarnaast werd nog een cheque uitgereikt aan Kom op tegen Kanker. De gemeentediensten en lokale verenigingen zamelden 4.600 euro in voor het goede doel.





(MEN)