Vliegtuig maakt eerste themografische luchtscan Michiel Elinckx

04 februari 2019

15u13 0 Herne Afgelopen nacht werd de eerste thermografische luchtscan gemaakt boven het grondgebied van Herne.

Een vliegtuig vloog de hele avond over de grondgebied van Herne op een hoogte van ongeveer 800 meter. Inwoners van Galmaarden, Bever en Herne merkten het geluid van het vliegtuig op. De gemeente Herne wil met deze thermografische scan een overzicht van eventueel energieverlies via daken. Zo krijgt het gemeentebestuur een goed beeld of de huizen wel goed genoeg geïsoleerd zijn. Na de opnames zal het resultaat bekendgemaakt worden. Via een digitaal loket zullen inwoners de beelden van hun woning kunnen raadplegen. De komende dagen kunnen er nog thermografische vluchten boven het grondgebied van Herne komen.