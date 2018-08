Versierde stromannen heten u welkom 11 augustus 2018

Voortaan verwelkomen versierde hooibalen automobilisten in Herne. De stromannen werden gemaakt door de speelpleinwerking van het OCMW. Het is al de derde keer dat de versierde stromannen langs de invalswegen staan. Dit jaar werden zes hooibalen versierd door de kinderen van de Hernse speelpleinwerking. "We willen op een ludieke manier wederzijds respect vragen tussen landbouwers en inwoners", zegt burgemeester Kris Poelaert (CD&V). "Herne is een landbouwgemeente. Tijdens de oogst zijn de landbouwers ook 's nachts aan het werk. Hopelijk begrijpen burgers dat dit bij hun woonplaats hoort. Anderzijds vragen we hoffelijkheid van de landbouwers op de weg."





De versierde hooibalen zullen tot in het najaar aan de invalswegen van Herne staan.





(MEN)