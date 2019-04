Veilig op kamp? Jeugdregio Pajottenland nodigt verenigingen uit op infosessie Michiel Elinckx

09 april 2019

16u18 0 Herne Op zaterdag 27 april geeft Jeugdregio Pajottenland een gratis infosessie over de organisatie van een zomerkamp.

Daarbij geven enkele experts praktische info over onder meer brandpreventie en teken- of wespensteken. De leiding van jeugd- en sportverenigingen worden uitgenodigd op tijdens het infomoment in het Dominicanessenklooster. De sessie start om 9.30 uur. De actie is een intergemeentelijke initiatief, waardoor iedereen uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Herne, Lennik, Pepingen en Gooik welkom is. Inschrijven is verplicht via preventie@pajottenland.be. Iedereen kan voor meer info terecht bij preventie@pajottenland.be.