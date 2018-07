Vandalen stelen schatkist en saboteren zoektocht 31 juli 2018

De schatkist voor de zomerzoektocht 'Schatten van Vlieg' is verdwenen. En of dit nog niet genoeg was, gooide iemand enkele dikke takken over een voetweg op het parcours van de zoektocht.





Zes jeugddiensten uit Gooik, Galmaarden, Bever, Lennik, Pepingen en Herne organiseren samen met de Jeugdregio Pajottenland een zomerzoektocht 'Schatten van Vlieg'. Nog tot en met 31 augustus kunnen kinderen in familieverband een zinnenprikkelende schattenjacht beleven.





Van de zes verschillende routes is die van de gemeente Lennik veruit de avontuurlijkste, er werden zelfs extra bordjes geplaatst met informatie over de natuur. Maar niet overal loopt de schattenjacht zoals het hoort. In Herfelingen, een deelgemeente van Herne, hebben vandalen een drietal zware takken over het parcours gegooid. Weghalen gaat niet, dus moeten alle schattenjagers dan maar onder of tussen de takken kruipen. Even verderop vinden de schattenjagers - tegen alle verwachtingen in - geen schatkist, maar een bericht dat ze gestolen is. "Iemand is aan de haal gegaan met de kist, dus hebben we een bordje geplaatst dat ze bij ons op het gemeentehuis hun schat mogen komen afhalen. Een nieuwe schatkist zal er niet meer geplaatst worden", aldus de gemeente. (MCT)