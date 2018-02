Twintiger opent vuur op 'gasten': twee zwaargewonden DISCUSSIE OVER GELD OF VROUWEN MONDT UIT IN SCHIETPARTIJ FRANK EECKHOUT EN TOM VIERENDEELS

05 februari 2018

02u42 0 Herne "Hier?! Dat kan toch niet?" Niemand kan geloven dat Sint-Pieters-Kapelle vrijdagnacht het decor was van een ernstige schietpartij. Een 29-jarige bewoner van de Manhovestraat opende vijf keer het vuur op vijf mannen die hij zelf uitnodigde na een discussie. Twee mensen eindigden zwaargewond in het ziekenhuis.

Nog geen maand woonde de twintiger met zijn partner in de Manhovestraat. Hij opende minstens vijf keer het vuur in de richting van vijf twintigers die hij zelf had 'uitgenodigd'. "De vijf personen, afkomstig uit Edingen en Lessines, zouden op vraag van de bewoner naar Herne zijn gekomen", bevestigt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. "Aanleiding zou een discussie zijn tussen de man en een van de vijf anderen, een ruzie over geld of vrouwen."





Kermend van de pijn

Het vijftal parkeerde de witte Alfa Romeo rond 1.45 uur aan het kruispunt met de Rasbeekstraat, waar het huis gelegen is. De vijf stapten uit en trokken richting hun 'gastheer', maar die opende vrijwel onmiddellijk het vuur. "Een 29-jarige man uit Edingen werd vier keer geraakt, onder andere in de buik en in het linkerbeen", gaat Blondeau verder. "Een 22-jarige uit Edingen werd één keer in de buik geraakt." Een duidelijk bloedspoor vanaf de woning dat enkele meters verder op het kruispunt stopt, toont aan dat de vijf zich zo snel mogelijk uit de voeten probeerden te maken, lopend voor hun leven.





"We werden gewekt door tumult op de straat", klinkt het bij omwonenden. "Schoten hebben we niet gehoord. Op straat zag ik twee mannen liggen, kermend van de pijn. Twee anderen liepen rond en waren aan het bellen met hun gsm. Op dat moment kwam de politie al ter plaatse." Een buurman die even verderop woont zou de schoten wel hebben gehoord. Twee ziekenwagens kwamen ter plaatse en het verplegend personeel diende de eerste zorgen toe aan de twee slachtoffers. Nadien werden ze in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar week het levensgevaar later op de dag.





De lokale politie arresteerde de vijf andere betrokkenen en bracht hen voor verhoor over naar het commissariaat. Het parket Halle-Vilvoorde stelde een wapendeskundige en een wetsdokter aan voor verder onderzoek. Tot 13 uur bleef het kruispunt afgesloten. Naast de deskundigen en labomedewerkers, werden ook een speurhond en agenten met metaaldetectoren ingezet. Dat laatste vermoedelijk om te speuren naar kogelhulzen. Inwoners van het dorp die toevallig passeerden, konden hun ogen en oren niet geloven toen ze vaststelden dat er zich een schietpartij had voorgedaan.





"Door de verklaringen van de betrokkenen en de eerste conclusies van de deskundigen, wordt de 29-jarige bewoner voorlopig als enige verdachte beschouwd", vertelt de parketwoordvoerder. De man verscheen gisteren voor de onderzoeksrechter wegens poging doodslag en werd ook aangehouden.