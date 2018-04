Twee ongevallen met motorrijders 10 april 2018

Het mooie lenteweer bracht afgelopen zondag heel wat motorrijders op de baan, maar helaas raakten enkelen van hen ook betrokken bij een ongeval. Omstreeks 15.45 uur reed een groep motards in de Langestraat in Kester. Toen ze links wilden afslaan richting Goteringenstraat, botsten twee leden van de groep tegen elkaar. Ze raakten allebei gewond.





Omstreeks 16.20 uur botste een motard tegen een tractor. Dat gebeurde op het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Langestraat in Herne. De motorrijder liep verwondingen op, al vielen die naar verluidt mee. (TVP)