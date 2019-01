Telefoonoplichter aan het werk in Herne Tom Vierendeels

08 januari 2019

19u32 0 Herne Politie en burgemeester waarschuwen voor een oplichter die mensen opbelt, zich uitgeeft als advocaat en hen zogezegd 400 euro wil terugstorten. Momenteel zou al een persoon in de val gelopen zijn. De politie is een onderzoek gestart.

Verschillende inwoners van Herne zouden vandaag telefoon gekregen hebben van de man. “Het gaat om een Franstalige welbespraakte man die zich uitgeeft als advocaat”, zegt commissaris Serge Roelens van de politiezone Pajottenland. “Hij is zeer opdringerig, maar tegelijkertijd komt hij ook zeer overtuigend over. De man geef slachtoffers mee dat ze geld kunnen terugkrijgen en vraagt hiervoor bankgegevens en de code die afkomstig is van de elektronische kaartlezer. Momenteel hebben wij weet van een feit waarbij het lukte en twee pogingen.”

De politie roept op tot waakzaamheid. “Geef in geen geval informatie via de telefoon door”, gaat het verder. “Als u de man aan de lijn krijgt legt u best onmiddellijk af en mag u ons eventueel verwittigen. We gaan ook via het buurtinformatienetwerk een waarschuwing uitsturen.”