Technische dienst zoekt jobstudenten 13 februari 2018

02u49 0

De technische dienst van de gemeente Herne is op zoek naar geschikte jobstudenten voor de paas- en zomervakantie. De studenten moeten zelfstandig kunnen werken en flexibel zijn. Enige kennis bij het gebruik van een bosmaaier is een pluspunt. Wie voldoet aan deze vereisten, kan een kandidatenfiche mailen naar gemeentebestuur@herne.be of het papier binnenbrengen bij de personeelsdienst in het gemeentehuis. Meer info op www.herne.be. (MEN)