Te koop: geklasseerde priorij van Kartuizerklooster 29 augustus 2018

02u26 0 Herne Wie 1,6 miljoen euro te veel op zijn bankrekening heeft staan, kan misschien een bod doen op de geklasseerde priorij van het Kartuizerklooster in de Kapellestraat . Het domein, gebouwd in Vlaamse renaissancestijl, heeft onder meer vijf slaapkamers en een gigantische tuin.

De geklasseerde priorij dateert uit 1716 en het domein maakt deel uit van het vroegere Kartuizerklooster, een van de oudste klooster in de Nederlanden. De historische site werd in 2003 als monument geklasseerd. De huidige eigenaars willen nu het pand verkopen. "Het is een unieke kans voor mensen die van geschiedenis houden", zegt Pierre Paklons, van het gelijknamige vastgoedbureau. "Het hoofdgebouw heeft een bewoonbare oppervlakte van 320 vierkante meter. Er is een grote inkomhal met een poort en inrijdreef. Daarnaast heeft het gebouw vijf slaapkamers, een grote salon, een bibliotheek, grote keuken en een romantische zolder met een grote dakkapel." Er zijn eveneens twee ingebouwde stallen, een schuur en een grote tuin. Prijskaartje: 1,6 miljoen euro. "Er zijn geen voorwaarden aan de verkoop gebonden. Iedereen kan zich kandidaat stellen om het gebouw te kopen."





Wie meer informatie wil, kan terecht via pierrepaklons@gmail.com of 0475/94. 82.94.





(MEN)