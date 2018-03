Tania Stadsbader heeft nieuw boek over evenwicht klaar 02 maart 2018

03u00 0 Herne In de bibliotheek van Herne heeft Tania Stadsbader haar nieuwste boek 'Wankele Wilma neemt je mee naar dizzyland' voorgesteld. En zoals u misschien al geraden heeft, gaat dat dus over ons evenwicht.

Eerder bracht Tania Stadsbader al het succesvolle boek 'Dizzy Me. Licht op evenwicht' uit. En nu stelt ze dus haar tweede boek over Wankele Wilma voor aan het grote publiek. In het boek haalt ze het belang aan van evenwicht, maar dan op een speelse manier. "Er zijn boeken zat over onze zintuigen", legt ze uit. "Maar aan het evenwicht werd er nooit eerder eentje gewijd. En we leren er ook nauwelijks iets over op school, terwijl evenwicht net de basis is van alles. Het is een vergeten zintuig dat ons leven kan bepalen."





Laagdrempelig

"Wankele Wilma is wetenschappelijk onderbouwd, en toch toegankelijk voor het grote publiek", vervolgt Stadsbader. "Samen met illustratrice Tineke Deduytschaever wil ik op een laagdrempelige manier iedereen aanspreken. Het boek is het kleinere zusje van mijn eerste werk. Iedereen kan het lezen, van 9 tot 99 jaar." Het boek wordt uitgegeven door Draak vzw, en te verkrijgen via www.boekanierwinkel.be. (MEN)