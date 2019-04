Studente Soetkin helpt twee maanden lang kinderen met beperking in Peru Michiel Elinckx

14u46 3 Herne Studente Soetkin De Padt uit Herne verbleef afgelopen twee maanden in Peru voor haar stage. Ze begeleidde er kinderen met een beperking.

De 20-jarige Soetkin studeert Ergotherapie aan hogeschool Odisee. Tot afgelopen week verbleef Soetkin voor haar stage in Peru, waar ze twee maanden lang kinderen met een beperking begeleidde. “Ik liep stage in de stad Cuzco, waar ik aan de slag was in het ziekenhuis San Juan de Dios”, vertelt Soetkin. “Meer bepaald op de afdeling voor kinderen met een beperking, zoals cerebrale parese, microcefalie of bepaalde leerstoornissen. Ik gaf ergotherapie aan die kinderen: therapieën rond fijne motoriek, grove motoriek, cognitieve vaardigheden en schrijflessen. De meeste van deze kinderen kwamen uit minderbedeelde families, maar in het ziekenhuis kregen ze gelukkig hulp tegen een lage prijs.”

Spaans

Soetkin gaf de therapie in het Spaans. “De eerste vijf weken combineerde ik mijn stage met lessen Spaans”, aldus Soetkin. “Zo kende ik al een aardig woordje. De hele ervaring was echt bijzonder: het land, de cultuur, de natuur, de taal en natuurlijk vooral de prachtige ervaring in het ziekenhuis.”

