Steenweg wordt veiliger én stiller GESCHEIDEN RIOLERING FIETSPAD NIEUW WEGDEK

02u29 0 Foto Mozkito Door het slechte wegdek veroorzaken vrachtwagens trillingen en kabaal, iets waar inwoners al jaren over klagen. Herne Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant ingrijpende werken op de Assesteenweg in Kokejane. Het gaat onder meer om een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw fietspad. Burgemeester Kris Poelaert (CD&V) is alvast tevreden. "Inwoners klagen al jaren over de slechte staat van de baan."

De Assesteenweg in Kokejane staat bekend als één van de gevaarlijkste verkeerspunten in onze regio. Ongevallen zijn er niet zeldzaam, evenmin als slachtoffers. Daarom trof het gemeentebestuur van Herne al in 2015 de eerste maatregel: ANPR-camera's. Die slimme camera's kunnen enerzijds nummerplaten scannen, en aldus verdachte voertuigen registreren - iets wat ook de hoge inbraakcijfers in de regio moest terugdringen. Anderzijds kunnen ze ook gebruikt worden voor een trajectcontrole, wat de verkeersveiligheid dan weer vooruit moest helpen.





En nu komt het Agentschap Wegen en Verkeer met deel twee van de plannen: de heraanleg van de steenweg over een afstand van vier kilometer. Daar is liefst 4 miljoen euro voor aan de kant gelegd. "Eerst en vooral wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd door Aquafin", zegt Anton De Coster, woordvoerder van het AWV. "Ook komt er een gescheiden en verhoogd fietspad langs het deel van de steenweg dat buiten de bebouwde kom ligt. Binnen de bebouwde kom wordt het fietspad ook verhoogd, maar niet gescheiden van de rijbaan. En tot slot wordt ook het volledige wegdek vernieuwd."





Start in 2019

Momenteel wordt het ontwerp nog uitgewerkt. Wanneer de werken precies zullen starten, is dan ook nog niet geweten. "De eerste spadesteek is voor 2019", klinkt het. "Over de duur van de werken kunnen we echter niet veel zeggen. Daar zal in de komende maanden meer duidelijkheid over komen. Eerst willen we het ontwerp afronden, daarna moet er nog een aanbesteding gebeuren."





Jaren uitgesteld

Burgemeester Kris Poelaert is tevreden met de plannen. Hij zat ook zelf al rond de tafel met het AWV. "Wij krijgen natuurlijk inspraak in de heraanleg", zegt hij. "Eigenlijk moesten de werken al in 2014 uitgevoerd worden, maar uiteindelijk werden ze - om onbekende reden - uitgesteld. De gemeente heeft wel altijd aangedrongen op een fundamentele heraanleg. De staat van het wegdek is gewoon abominabel." Vooral dat laatste heeft de inwoners van Kokejane al de nodige ergernis gebracht. Zo is er de rotonde in het dorp, die er dusdanig slecht bijligt dat langsrijdend zwaar verkeer de huizen laat trillen. "Daar moet een einde aan komen", zegt Poelaert nog. "Inwoners kunnen geen rust vinden wanneer er naast hun huizen auto's voorbij denderen. Maar er is licht aan het einde van de tunnel."