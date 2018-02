Schutter blijft in de cel 09 februari 2018

02u44 0

De Brusselse raadkamer heeft gisteren de aanhouding bevestigd van de verdachte van de schietpartij zaterdag in Sint-Pieters-Kapelle. Een 29-jarige man uit Edingen werd toen vier keer geraakt en een 22-jarige man, ook uit Edingen, werd één keer geraakt. Beide slachtoffers zijn buiten levensgevaar. De feiten vonden zaterdagnacht plaats in de woning van de 29-jarige verdachte in de Manhovenstraat in Herne. Het was er tot een confrontatie gekomen tussen de bewoner en vijf bezoekers. Toen de vijf mannen ter plaatse kwamen, opende de bewoner onmiddellijk het vuur. Aanleiding voor het conflict was geld of een vrouw. (WHW)