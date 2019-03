SCHOOLSTAKING (VIDEO): In Herne staan vandaag de oudjes voor de klas: “Als wij zo doorgaan, zijn we binnenkort kreupel gewerkt” Michiel Elinckx en Bart Kerckhoven

20 maart 2019

10u25 0

In basisschool Markevallei in Herne staken de leerkrachten op een originele manier. Verkleed als grootouders doen ze activiteiten met de leerlingen, zoals dansen of wandelen. Met de verkleedpartij willen ze de aandacht vestigen op de groeiende werkdruk bij leerkrachten. “Als wij zo doorgaan, zijn wij over vijf jaar kreupel gewerkt. Het M-decreet is onrealistisch, er moet dringend meer ondersteuning komen”, zeggen ze. De leerkrachten steunen de staking, maar wilden de school openhouden, zodat ouders niet de dupe werden. Daarom dus geen les, maar wel leuke activiteiten waarbij ook de 'oudjes-voor-één-dag’ nog net aan konden deelnemen.