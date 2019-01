Scheibeekstraat en Leenstraat bijna een jaar afgesloten door werken Michiel Elinckx

24 januari 2019

14u25 2 Herne Op maandag 4 februari start Aquafin met infrastructuurwerken in de Scheibeekstraat en Leenstraat. De werken zullen zeker tot het einde van 2019 duren.

Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van 220 inwoners van Herne verzamelen. Momenteel belandt het afvalwater in de baangrachten. Na de werken zal het water afgevoerd worden via een rioleringsnet naar een zuiveringsinstallatie in Galmaarden. Om de riolering aan te leggen, zal Aquafin werken uitvoeren in de Scheibeekstraat en Leenstraat.

Vier fases

De werken worden ingedeeld in vier fases. Een eerste fase situeert zich aan het kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Scheibeekstraat. Daarna schuift de werfzone op naar de Scheibeekstraat, tussen de steenweg en de Bloemendaelstraat. In een derde fase wordt het gedeelte tussen de Bloemendaelstraat en Leenstraat onder handen genomen. Als laatste komt een deel van de Leenstraat, tot huisnummer 5, aan de beurt. In de zones waar er riolering wordt geplaatst, zal de huidige rijwegverharding worden vernieuwd.

4 februari

Concreet zal in fase 1 de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de Scheibeekstraat afgesloten worden vanaf 4 februari gedurende twee weken. Deze eerste fase zal ernstige verkeershinder met zich mee voor plaatselijk en doorgaand verkeer. Er zijn omleidingen voorzien voor autoverkeer, vrachtverkeer en De Lijn.