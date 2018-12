Saffoxy Band staat op nummer 1 Michiel Elinckx

12 december 2018

16u16 0 Herne Saffoxy Band staat op de eerste plaats op radio Vlaamse Ardennen met het nummer ‘Ik kom steeds naar je toe’.

Ook in de Vlaamse extra staan ze aan de top met het nummer. Momenteel is de Saffoxy Band te horen op meer dan 120 lokale en nationale zenders. Daarnaast start de muziekband op zaterdag 15 december de ‘Saffoxy on tour for Charity 2019' in taverne Lime Light in Vlezenbeek. Saffoxy Band steunt verschillende goede doelen met hun optredens.