Rol-Mopsen zamelen 5.000 euro in voor Kom op tegen Kanker Michiel Elinckx

02 januari 2019

18u04 4 Herne Vereniging de Rol-Mopsen hebben 5.000 euro ingezameld voor Kom op tegen Kanker.

De Rol-Mopsen organiseren ieder jaar verschillende activiteiten, waaronder wandel- en fietstochten. Met die activiteiten brachten ze heel wat geld in het laatje. In totaal werd er 5.000 euro verzameld. Ook in 2019 doen de Rol-Mopsen verder. Eerstvolgende afspraak is een wandeling op 20 januari. De Rol-Mopsen spreken om 14 uur af aan de kerk van Herfelingen.