Recyclagepark twee dagen gesloten door wegenwerken Michiel Elinckx

04 maart 2019

17u04 0 Herne Het recyclagepark van Herne zal op vrijdag 8 maart en maandag 11 maart niet bereikbaar zijn.

Door werken in de Scheibeekstraat moet het recyclagepark twee dagen sluiten. Op woensdag 6 maart en zaterdag 9 maart zal het recyclagepark wel open zijn. Aquafin voert tot het einde van 2019 grote infrastructuurwerken uit in de Scheibeekstraat. Hierdoor zal telkens een deel van de straat afgesloten zijn. Met deze werken wil Aquafin het afvalwater van 220 inwoners van Herne verzamelen via een gescheiden rioleringsnet.