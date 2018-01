Pastoor Roger Defrijn (79) overleden 02u26 0

Pastoor Roger Defrijn is vrijdagochtend op 79-jarige leeftijd overleden in het woonzorgcentrum Henri Vander Stokken in Pepingen. Als jongeman was hij actief bezig met speelpleinwerking in het Don Bosco-instituut in Halle. In 1967 werd hij tot priester gewijd door monseigneur Cardijn. In de voetsporen van Cardijn, stichter en bezieler van de Kajotters van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) en als volgeling van Don Bosco voelde Defrijn zich meer en meer bewogen om vooral het lot van de gewone mens tot zich te maken. Pastoor Defrijn was van 1998 tot 2008 de deken-zielenherder in de St-Petrus- en Paulusparochie in Herne en tevens pastoor in de Sint-Martinusparochie in Tollembeek. Na zijn opruststelling in 2008 werd hij aalmoezenier en ging hij zich bekommeren om de bewoners van de rust- en verzorgingstehuizen. De begraafplechtigheid gaat door in de Sint-Martinusbasiliek in Halle op vrijdag 5 januari om 10 uur. (MCT)