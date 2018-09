Pastoor Nerinckx krijgt gedenkplaat 04 september 2018

Aan de Sint-Niklaaskerk van Herfelingen wordt op zondag 23 september een gedenkplaat voor pastoor Karel Nerinckx ingehuldigd. Nerinckx is, naast pater Damiaan, een van de twee Belgen die een standbeeld kreeg in de Verenigde Staten. Pastoor Nerinckx was pastoor van Meerbeek van 1793 tot 1801 in de Franse periode. Hij werd in de VS bekend als Father Nerinckx, de missionaris van Kentucky. Hij stichtte de eerste Amerikaanse Zusterorde. Na de misviering van 10 uur zullen er in de kerk enkele uiteenzettingen plaatsvinden over Nerinckx. Zo zullen twee zusters uit Kentucky getuigen waarom pastoor Nerinckx zo belangrijk is geweest. Daarna is er de inhuldiging van de gedenkplaat, onder begeleiding van muziek van de Koninklijke Ware Broeders Herfelingen. Na afloop wordt er een receptie aangeboden in de kerk. De misviering start om 10 uur, de huldiging rond 11 uur. Iedereen is welkom op het evenement. (MEN)