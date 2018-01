Pascale Naessens geeft lezing Dominicanessenklooster 02u29 0

Voedingsexperte Pascale Naessens geeft op vrijdag 9 februari een lezing in het Dominicanessenklooster.





Naessens zal praten over gezonder eten en de gevolgen van natuurlijke voeding op ons lichaam. Wie wil, mag ook zijn eigen boek meebrengen om te laten signeren. Er zullen geen boeken te koop zijn.





De lezing start om 20 uur. De inkomprijs bedraagt 8 euro. Inschrijven is verplicht via cultuur@herne.be. (MEN)