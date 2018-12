Pajotse blokspots openen de deuren Michiel Elinckx

05 december 2018

14u09 0 Herne Van 17 december tot en met 3 februari kunnen studenten weer terecht in de gemeenschappelijke studeerruimtes van vier gemeenten.

In Herne kan er gestudeerd worden in het Dominicanessenklooster, iedere dag van 8 uur tot 22 uur. Inschrijven is verplicht. Daarnaast stelt WZC Henri Vander Stokken opnieuw zijn deuren open voor de studenten uit Pepingen. Ook daar kan je iedere dag studeren van 8 uur tot 22 uur. In Gooik kunnen studenten terecht in jeugdhuis Guuk. De Lennikse blokspot is gevestigd in Den Bleek. Studenten uit Bever en Galmaarden zijn ook welkom in de studeerruimtes.