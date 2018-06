Pad naar fusie ligt niet plots open TEGENSTANDER PIERRE DENEYER IS MISSCHIEN UIT BEELD, MAAR... MICHIEL ELINCKX & MARC COLPAERT

21 juni 2018

02u30 0 Herne Het ontslag van Pierre Deneyer als burgemeester van Galmaarden heeft geenszins een doorbraak gebracht in de fusiegesprekken met Herne en Bever. Want hoewel burgemeester Kris Poelaert van Herne nog altijd eerder pro is, lijkt de Galmaardse meerderheid het nog altijd bij een njet te houden. Net als Bever, overigens.

Het fusiespook hangt al enkele jaren boven Galmaarden, Herne en Bever. Vorig jaar zaten de betrokken burgemeesters nog rond de tafel om opties te overlopen, maar daar kwam toen niets concreet uit voort. Reden genoeg voor N-VA Galmaarden om uit te halen naar oud-burgemeester Pierre Deneyer, die opstapte nadat zijn partij CD&V hem te kennen had gegeven dat er in oktober geen plaats meer is voor hem op de kieslijst. Deneyer was immers altijd fel tegen een fusie gekant. "Terwijl een vrijwillige fusie elke inwoner ongeveer 500 euro opgeleverd had (in geval van een vrijwillige fusie neemt de Vlaamse overheid een deel van de gemeenteschuld over, red.)", zegt lijsttrekker Jonas De Boeck (N-VA). "Het verzet van Deneyer tegen een mogelijke fusie was en is intriest. De drie gemeenten konden samen 8,3 miljoen euro opstrijken."





Studie opmaken

In Herne stond men evenwel niet weigerachtig tegenover een mogelijke fusie - burgemeester Kris Poelaert (CD&V) was zelf de drijvende kracht achter de gesprekken van vorig jaar. "Ik wilde een studie laten opmaken om de voor- en nadelen in kaart te brengen", zegt Poelaert. "Maar na enkele gesprekken met burgemeester Deneyer werd het duidelijk dat dit niet bespreekbaar was. Galmaarden wil geen fusie en dus ook geen studie. Terwijl zo'n studie welkom zou zijn - als we willen nadenken over een fusie, moeten we weten waarover we praten. Maar het zal nu aan de nieuwe bestuursploegen zijn."





En hoewel Deneyer niet langer in beeld is, lijkt de mening van de meerderheid in Galmaarden geenszins bijgesteld te zijn. Een nieuwe burgemeester is er nog niet, maar de kans dat die zich wel openstelt voor fusiegesprekken, oogt mager. "Een fusie is vandaag niet aan de orde", zegt Gilbert Van Hautte, voorzitter van CD&V Galmaarden. "Die inleidende gesprekken zijn afgesprongen omdat wij er geen groot belang bij hebben. We werken nu al goed samen op tal van vlakken en willen dit zo houden. We zijn er wel van overtuigd dat we over zes jaar verplicht zullen worden om te fusioneren, maar hier doen we vandaag nog niet aan mee. Onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is intussen overigens opnieuw volledig. Wie Pierre zal vervangen, delen we pas later mee."





En dan is er nog Bever, dat ook geen oren heeft naar een fusie. "De grondwet laat het niet toe", meent burgemeester Luc Deneyer (CD&V). "Door de taalfaciliteiten in onze gemeente kunnen wij niet met anderen fusioneren. Dat zou een juridisch kluwen zijn. Ik geloof in een nauwe samenwerking met verschillende Pajotse gemeenten. En die samenwerking is er al, ook al kan het nog beter. Maar een fusie? Niet aan de orde."