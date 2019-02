Ouders en leerkrachten willen nieuwe school De Verrekijker oprichten Michiel Elinckx

10 februari 2019

10u43 0 Herne Op dinsdag 26 februari organiseren ouders en leerkrachten een infosessie over de mogelijke oprichting een nieuwe Hernse school. De Verrekijker moet een ervaringsgerichte leefschool worden.

Of de school er gaat komen, is verre van zeker. De initiatiefnemers willen eerst de interesse aftoetsen, daarna komt er een definitieve beslissing. De Verrekijker moet een ervaringsgerichte leefschool worden, wat betekent dat een leerling voortdurend zelf naar antwoorden zal zoeken bij bepaalde vragen. Waar de school zou komen, is ook nog niet geweten. De ouders en leerkrachten die achter het project zitten, geven op 26 februari meer uitleg in het Dominicanessenklooster. Dan is er een infomoment over De Verrekijker. Iedereen is welkom van 20 uur tot 22 uur in de grote zaal van het Dominicanessenklooster.