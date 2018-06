Oud-burgemeester Marcel Mathieu overleden 14 juni 2018

Marcel Mathieu, de laatste burgemeester van Herfelingen, is afgelopen maandag op 86-jarige leeftijd overleden. Hij stond tussen 1965 en 1976 aan het hoofd van de gemeente. Daarna fuseerde Herfelingen met Herne. Mathieu was oorspronkelijk Franstalig, maar kwam door zijn huwelijk in Herfelingen terecht. Hij kreeg in 2016 de titel van ere-burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie. Mathieu overleed in woonzorgcentrum Henri Vander Stokken in Pepingen. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 16 juni, om 11.30 uur in de Sint-Niklaaskerk van Herfelingen. (MEN)