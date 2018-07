Opnieuw brandjes door droogte 06 juli 2018

De brandweer had ook gisteren de handen vol met het blussen van brandjes door de hitte en de droogte. In Affligem brak er in de namiddag brand uit op een weide ter hoogte van de Bellestraat. Ploegen uit Aalst en Asse snelden ter plaatse en konden de vlammen snel indijken waardoor de impact beperkt bleef. Even later brak er ook brand uit op een weide achter een woning langs de Assesteenweg in Ternat. De vlammen sloegen over naar een andere tuin. Ook daar had de brandweer het vuur snel onder controle. Tot slot ontstond er ook een kleine brand aan een landbouwmachine om balen stro te persen in de Druimerenstraat in Herne. Ook hier kon de brandweer erger voorkomen.





(TVP)