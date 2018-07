OCMW geeft senioren 'hittetips' 28 juli 2018

Het OCMW van Herne zal alle alleenstaande tachtigplussers in de gemeente telefonisch contacteren om hen tips te geven over hoe ze kunnen omgaan met de hittegolf. Bedoeling is ook om na te gaan of er familie in de buurt is die hulp kan bieden. Mensen die niet telefonisch te bereiken zijn, zullen een OCMW-medewerker aan de deur krijgen. Er wordt inwoners ook gevraagd om in hun onmiddellijke omgeving een oogje in het zeil te houden. De gemeente telt 84 alleenstaande bejaarden. (MEN)