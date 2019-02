Ninoofsesteenweg heropent op 20 februari Michiel Elinckx

15 februari 2019

16u16 0 Herne Op 20 februari wordt fase 1 van de werken aan de Scheibeekstraat afgerond. De Ninoofsesteenweg is dan opnieuw open voor verkeer.

In de Scheibeekstraat legt Aquafin een gescheiden rioleringsstelsel aan. Fase 1 van de werken is op 20 februari achter de rug. Nadien gaat fase twee van start, wat een impact zal hebben op de bereikbaarheid van het lokaal bedrijventerrein en de bewoners van woningen uit de Scheibeekstraat, tussen de Ninoofsesteenweg en de Bloemendaelstraat.

Omleiding

Het autoverkeer, bestemd voor de Scheibeekstraat, zal omgeleid worden via de Kapellestraat. Het openbaar vervoer rijdt weer via de normale route. Zwaar vervoer boven 3,5 ton krijgt een aangepaste omleiding. In de Bloemendaelstraat geldt éénrichtingsverkeer, met toegelaten rijrichting van de Scheibeekstraat naar de N255. Voor de handelaars van het lokaal bedrijventerrein zijn wegwijzers geplaatst langsheen de omrijdroutes.